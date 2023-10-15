Как подготовить клубнику к зиме, рассказала эксперт

В первую очередь нужно прорыхлить почву для дезинфекции участка, подкормить органикой и омолодить кусты.

- Удалите разросшиеся длинные усы с розетками, которые не успели развиться, а также больные или поврежденные листья, и те, что лежат на земле, - рекомендует огородница Нина Петрова. - Оставляйте стебельки высотой не менее 8-10 см. Иначе можно обрезать генеративные почки, из которых впоследствии развиваются новые побеги.

Не трогайте молодые кусты, посаженные в этом сезоне. Это поможет им нормально перезимовать. Если летом уже проводилась обрезка, не срезайте листики, выросшие на месте ранее удаленных. Это делают только в том случае, если листва поражена каким-либо заболеванием или вредителем.

Клубнику лучше укутать, чтобы она перезимовала благополучно. Самое простое укрытие – мульчирование измельченными травами и ветками. Предпочтительнее использовать лапник, хвоя или солома. Современные дачники выбирают агроволокно, сообщает Мегатюмень.