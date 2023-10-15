5 вакансий на одного соискателя приходится в регионе

С начала года в службы занятости населения Тюменской области обратилось 38 тыс. 13 человек за содействием в поиске работы. 29 тыс. 556 обратившихся, то есть 77,8%, были трудоустроены. Годом ранее этот показатель составлял 69,4%, сообщил областной департамент труда и занятости населения.

По данным на 1 октября, в регионе официально зарегистрировано 4 тыс. 439 соискателей, в том числе 2 тыс. 298 безработных. При этом в банке вакансий службы занятости 22 тыс. 187 предложений для трудоустройства, то есть по пять на каждого ищущего работу.

Больше всего вакансий в сфере образования (2 тыс. 815), строительства (2 тыс. 237), обрабатывающих производств (2 тыс. 164), торговле и ремонте транспорта (1 тыс. 988), сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (1 тыс. 919). Еще 1 тыс. 754 специалиста готовы принять в учреждения здравоохранения и социальный услуг, сообщает Вслух.ру.