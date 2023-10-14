Как устроить расхламление в доме, рассказали тюменцам

Дом следует поделить на зоны, в которых будут храниться вещи одного члена семьи. Если в одной комнате живет несколько человек, то каждому стоит определить место, где будут располагаться только его личные вещи по категориям: отдельно одежда, бумаги, аксессуары, канцелярия, книги и прочее.

Избавившись от того, что не имеет особого значения, вы высвобождаете время и энергию, чтобы заниматься тем, что действительно важно. Если вы храните вещи, которые могут "когда-нибудь понадобиться", спросите себя: стоит ли занимать этим предметом место, велика ли вероятность, что эта вещь действительно понадобится.

Если сломанные можно починить, сделайте это. Не обязательно выбрасывать хорошие, но ненужные вещи и подарки. Можно разместить объявление на специализированных сайтах, чтобы подарить их, продать или отдать на благотворительность, сообщает Тюменская область сегодня.