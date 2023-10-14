В Тюменской области растет объем платных услуг

Жители Тюменской области получили платные услуги на общую сумму 14 млрд 155,4 млн рублей. Показатели августа установили рекорд 2023 года, сообщает Росстат.

Общий чек за 8 месяцев составил 109 млрд 706,1 млн рублей — на 3,4% больше, чем годом ранее. С учетом того, что в регионе проживает 1 млн 608 тыс. 494 человека, каждый житель в среднем выложил более 8 тыс. 525 рублей в месяц.

В январе и феврале жители потратили более 12,8 млрд рублей на платные услуги, начиная с марта сумма колеблется в районе 14 млрд рублей.

По динамике роста (а прирост за год составил 3,4%) Тюменская область на втором месте в УрФО после Свердловской области.

За год в регионе больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 38,7%). Медицинские услуги и ЖКУ, включая аренду квартир, - на 9,1%. Цены на телекоммуникационные услуги выросли на 7,9%, организаций культуры - на 7,2%, правовые — на 5%, образовательные — на 4,4%, бытовые — на 3,6%. За год практические на прежнем уровне остались расценки на услуги пассажирского транспорта (0,5%), сообщает Вслух.ру.