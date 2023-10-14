В Тюменской области растет объем платных услуг

14:23 14 октября 2023
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Жители Тюменской области получили платные услуги на общую сумму 14 млрд 155,4 млн рублей. Показатели августа установили рекорд 2023 года, сообщает Росстат.

Общий чек за 8 месяцев составил 109 млрд 706,1 млн рублей — на 3,4% больше, чем годом ранее. С учетом того, что в регионе проживает 1 млн 608 тыс. 494 человека, каждый житель в среднем выложил более 8 тыс. 525 рублей в месяц.

В январе и феврале жители потратили более 12,8 млрд рублей на платные услуги, начиная с марта сумма колеблется в районе 14 млрд рублей.
По динамике роста (а прирост за год составил 3,4%) Тюменская область на втором месте в УрФО после Свердловской области.

За год в регионе больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 38,7%). Медицинские услуги и ЖКУ, включая аренду квартир, - на 9,1%. Цены на телекоммуникационные услуги выросли на 7,9%, организаций культуры - на 7,2%, правовые — на 5%, образовательные — на 4,4%, бытовые — на 3,6%. За год практические на прежнем уровне остались расценки на услуги пассажирского транспорта (0,5%), сообщает Вслух.ру.

Теги: услуги
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