Заводоуковские школьники знакомятся с деревообработкой и производством мебели

Школьников Заводоуковского округа знакомят с направлением "Деревообработка и производство мебели" на проекте "Территория ПрофПросвет". Это профориентационное пространство на базе мебельного цеха в городе, рассказала автор инициативы Дарья Синицина.

"Профориентация является ключевой в жизни каждого школьника. Нам необходимо направить ребят и показать профессии, в которых действительно есть нужда у нас в городе. Это так же будет способствовать притоку молодежи", - добавила она.

Проект стартовал 26 сентября. Для учеников 8-10 классов уже провели экскурсию по мебельному магазину "Заречье", где представлены работы местного производства. Участники посетили производственный цех.

До 1 декабря пройдут еще четыре подобных экскурсии для школьников округа. Они продолжатся и в 2024 году. Также с нового года организаторы планируют запустить теоретические и практические занятия совместно с аграротехнологическим колледжем и аграрным университетом. Результатом станет изготовление домика для бездомных животных или мебели для детей из малообеспеченных семей.

На проведение проекта Дарья выиграла в конкурсе "Моя идея" 50 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на приобретение униформы для участников экскурсий – халаты и очки нужны для соблюдения техники безопасности, а также на покупку листов фанеры, сообщает Тюменская линия.