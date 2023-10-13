Тюменские участники СВО поблагодарили жителей региона за поддержку

09:47 13 октября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Бойцы, призванные из Тюменской области, записали видеообращение землякам из зоны проведения специальной военной операции.

"Благодарим Правительство региона, а также наших дорогих земляков за доставленную гуманитарную помощь. Мы признательны всем, кто приложил усилия, чтобы нам здесь было комфортно. Надеюсь, вернемся скоро с победой", -  сказал боец с позывным "Пастырь": 

Теги: СВО
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2023