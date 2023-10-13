Тюменские участники СВО поблагодарили жителей региона за поддержку

Бойцы, призванные из Тюменской области, записали видеообращение землякам из зоны проведения специальной военной операции.
"Благодарим Правительство региона, а также наших дорогих земляков за доставленную гуманитарную помощь. Мы признательны всем, кто приложил усилия, чтобы нам здесь было комфортно. Надеюсь, вернемся скоро с победой", - сказал боец с позывным "Пастырь":
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