Тюменские участники СВО поблагодарили жителей региона за поддержку

Бойцы, призванные из Тюменской области, записали видеообращение землякам из зоны проведения специальной военной операции.

"Благодарим Правительство региона, а также наших дорогих земляков за доставленную гуманитарную помощь. Мы признательны всем, кто приложил усилия, чтобы нам здесь было комфортно. Надеюсь, вернемся скоро с победой", - сказал боец с позывным "Пастырь":