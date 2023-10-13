На звание "Книга года – 2023" претендуют авторы 201 издания

В Тюменской области завершился приём работ на региональный конкурс "Книга года – 2023". В этом году на суд жюри представлено 201 издание, что на 23% больше, чем в прошлом году.

До 25 октября на сайте Тюменской областной научной библиотеки – Менделеевки – проходит голосование за самую популярную книгу. Лучшие книги в остальных номинациях выберут эксперты комиссии – специалисты в области науки, культуры, писатели и поэты. Среди них Ольга Адамович, директор Менделеевки, тюменский писатель Дмитрий Сергеев, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России Александр Петрушин.

Самой популярной в этом году стала номинация "Лучшая научная книга", в неё попали 49 изданий. На одну книгу меньше приняли в номинацию "Лучшая учебная книга". Закрыла тройку лидеров с 39 заявками номинация "Лучшая книга о родном крае". Меньше всего работ – девять – оказалось в номинации "Лучшая документальная книга".

До 31 октября эксперты конкурса сформируют шорт-лист участников, 10 ноября в Менделеевке пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие издания станут основой для экспозиции "Книга года – 2023", которая расположится в Тюменской областной научной библиотеке.

Конкурс "Книга года – 2023" организует Содружество библиотек Тюменской области при участии Менделеевки, он реализуется в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" при поддержке департамента культуры Тюменской области.