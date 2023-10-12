Кухарук пригласил тюменцев отметить юбилей Владислава Крапивина

14 октября исполняется 85 лет со дня рождения детского писателя, поэта, сценариста и журналиста, почетного гражданина города Тюмени Владислава Петровича Крапивина, в честь юбилея в Тюмени проходит ряд мероприяий, которые стоит посетить, сообщил глава города Руслан Кухарук.

На книгах Крапивина выросло не одно поколение детей. В произведениях Крапивина главное место всегда отведено товариществу, взаимопомощи, ответственности и настоящим друзьям.

"В рамках Года педагога и наставника и в честь юбилея писателя в городе запланировано провести сотни различных мероприятий. Это лектории, видеопрезентации, литературные часы… В работе задействованы наши библиотечные центры, школы, учреждения культуры. ... Обязательно приходите на городские мероприятия!" - предложил тюменцам в своем телегам-канале Кухарук.

На портале "Тюмень – наш дом" проходит конкурс рисунков, посвящённый творчеству Владислава Крапивина. Его итоги мы подведем в ноябре. В "Конторе Пароходства " 21 октября состоится показ и обсуждение фильма "Каравелла Крапивина" с режиссером Дмитрием Колобовым.