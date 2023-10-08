Тюменская область лидирует в УрФО по минимальному росту цен

По данным Росстата, в Тюменской области растет оборот розничной торговли, по динамике регион в лидерах Уральского федерального округа.

Всего с января по август жители Тюменской области потратили 356 млрд 661,9 млн рублей. С учетом численности населения 1 млн 609,8 тыс. человек траты каждого в среднем почти достигли 27 тыс. 695 руб. в месяц. Основные расходы приходятся на непродовольственные товары.

Прирост оборота розничной торговли за восемь месяцев составил 15% - чуть меньше, чем на Ямале (15,5%). Но по итогам августа Тюменская область в абсолютных лидерах УрФО: общий чек в регионе за год вырос на 24,6%. Хотя средние цены на товары и услуги по сравнению с декабрем увеличились на 0,6%, ниже значение только в ХМАО-Югре (0,1%). В России прирост на 3,7%.

При этом в последнем летнем месяце жители потратили 51 млрд 52 млн рублей. Это рекордная сумма в 2023 году, сообщает Вслух.ру.