Что можно посадить на зиму, рассказала эксперт

Растения, выросшие от подзимних посевов, обладают большей энергией роста и развития в отличие от весенних.

- Среди популярных многолетних цветов, которые сажают под зиму, можно выделить флоксы, ирисы, эхинацею, пионы, астильбу, примулу, нарциссы, гиацинты, - рассказала опытная огородница Нина Петрова. - Многие однолетники рассеиваются сами. Прекрасно всходят семена петуний там, где были посажены в прошлом году.

Тех семян, которые нападали осенью, хватит весной для оформления клумбы. Так, теплолюбивые семена бархатцев никогда не перезимовывают - вымерзают. Зато сею всегда астры, лаванду, календулу и виолу. Лук тоже в зиму сажу, он крепче вырастает и хранится лучше. Мне нравятся подзимние посевы моркови, свеклы, редиса, салата, укропа, петрушки, - поясняет Нина Петрова.

Дачница советует перед посадками удобрить землю и огородить зимние грядки, чтобы предусмотреть защиту от размывания почвы и укрытие для будущих ростков от ветра. Запасите побольше семян, сообщает Мегатюмень.