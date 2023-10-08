Тюменцы смогут стать заметнее на дорогах

До 25 октября в Тюменской области проходит социальная кампания #СВЕТимсЯ, направленная на безопасность пешеходов в темное время суток.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят акции и просветительскую работу с пешеходами, объясняя, что использование световозвращающих элементов на одежде делает их более заметными для водителей. Отдельный призыв направлен к родителям, чтобы они обязательно контролировали использование детьми световозвращающих приспособлений. Сейчас это особенно актуально в связи с уменьшением светового дня.

В этом году число ДТП с детьми-пешеходами в темное время суток растет. При этом ни один ребенок, ставший участником аварии в темное время, не использовал световозвращатели. Автоинспекторы проведут мероприятия на автостанциях, загородных дорогах, объясняя пешеходам, что вне населенных пунктов пешеход обязан применять световозвращающие элементы в темное время. Если их нет, его привлекут к административной ответственности в идее предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, сообщает ГИБДД Тюменской области.