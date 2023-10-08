Как не испортить осанку в школе

Врачи отмечают, что в первую очередь у учащихся должна быть мебель, которая отвечает определенным требованиям

- Мебель надо выбирать под рост школьника. Оптимальная высота столешницы — на 5–6 сантиметров выше локтя опущенной вниз руки ребенка. Разница между высотой стола и стула — около 20 см.

Если ученик пользуется компьютером, то нужен специальный стол. Середина экрана монитора должна располагаться на уровне глаз или даже чуть выше. Клавиатуру поставьте на специальную выдвигающуюся полочку под крышкой стола, чтобы не заставлять ребенка поднимать руки слишком высоко, перенапрягая мышцы спины.

Проверить, насколько подходит мебель, просто: ноги ребенка стоят полной ступней на полу, а колени сгибаются под прямым углом, не упираясь в крышку стола, - рассказала школьный фельдшер Нина Лапшина.

Также надо следить за тем, чтобы ребенок, сидящий за партой, держал шею прямо, а спину ровно. В идеале линия спины и бедер должны образовывать прямой угол. Обязательно укреплять мышцы спины и живота– полезны занятия в бассейне, на уроках физкультуры или в секции, чтобы была достаточная физическая нагрузка. Каждые 40 минут следует делать разминку для глаз, спины и кистей рук, тогда удастся сохранить осанку. Не забывайте регулярно посещать с ребенком окулиста, сообщает АиФ-Тюмень.