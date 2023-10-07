Уровень зарплаты учителей Тюменской области выше среднего по стране

В Тюменской области работает более одиннадцати тысяч преподавателей, треть из них — молодые учителя.

По данным Росстата, педагоги Тюменской области зарабатывают больше, чем коллеги по стране, уровень зарплат - на третьем месте в Уральском федеральном округе.



По оперативным данным ведомства, в Тюменской области педагоги общего образования в муниципальных и государственных учреждениях образования в среднем получали 65 тыс. 82 руб. в месяц (здесь и далее — данные без учета классного руководства, за которое начисляют 5 тыс. руб.). В УрФО выше заработки в ЯНАО (156 тыс. 309 руб.) и ХМАО-Югре (111 тыс. 374 руб.).

В Свердловской области учителям школ в среднем платили 61 тыс. 868 руб., в Челябинской — 52 тыс. 214 руб., в Курганской — 42 тыс. 701 руб. в месяц.

Преподаватели учреждений среднего профессионального образования (СПО) в среднем по России зарабатывают 63 тыс. 455 руб. в месяц, в Тюменской области — 74 тыс. 225 руб. По уровню в этом сегменте регион также на третьем месте в Уральском федеральном округе, где зарплаты варьируются от 46 тыс. 566 руб до 151 тыс. 547 руб., сообщает Вслух.ру.