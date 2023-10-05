В тюменском "Космосе" покажут "Чучело"

Хореографический спектакль "Чучело" - это история о дружбе и предательстве, благородстве и подлости заставит каждого взглянуть на мир глазами подростка, который столкнулся с жестокостью и травлей. Показ пройдет в молодежном театральном центре "Космос" 12 октября.
Эскиз спектакля победил на фестивале тюменских театров "Шоу-кейс" 2023 года. Режиссер — Оксана Бакланова. Возрастной ценз — 12+. Начало спектакля - в 20:00. Зрителей просят зарегистрироваться.
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