В тюменском "Космосе" покажут "Чучело"

Хореографический спектакль "Чучело" - это история о дружбе и предательстве, благородстве и подлости заставит каждого взглянуть на мир глазами подростка, который столкнулся с жестокостью и травлей. Показ пройдет в молодежном театральном центре "Космос" 12 октября.

Эскиз спектакля победил на фестивале тюменских театров "Шоу-кейс" 2023 года. Режиссер — Оксана Бакланова. Возрастной ценз — 12+. Начало спектакля - в 20:00. Зрителей просят зарегистрироваться.