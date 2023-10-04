В Тюменской области усилят видеонаблюдение на дорогах

В Тюменской области обострилась обстановка на автодорогах - число погибших и пострадавших растет, в связи с этим на трассах установят больше видеокамер, сообщил губернатор Моор.

Моор отмтеил, что очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения посвятили разбору ситуации. Основными причинами смертельных ДТП являются превышение скорости и выезд на встречную полосу. Виновниками аварий, в основном, становились водители транзитных авто.

"В числе наиболее эффективных мер профилактики участники комиссии назвали увеличение количества средств видеонаблюдения на автодорогах. Будем работать в этом направлении. "Уралуправтодор" запустит телеграм-чаты для водителей, где они смогут узнать все подробности по состоянию федеральных трасс: ремонт, перекрытие движения и так далее", - сообщил Моор в своем телеграм-канале.

Жителям и гостям региона губернатор посоветовал соблдать "аккуратность и внимательность за рулем".