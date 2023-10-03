В Тюмени по алкоголизму решили ударить инфографикой

Пресс-служба ГАУ «Областной центр профилактики и реабилитации»

Областной центр профилактики и реабилитации объявил очередной раунд ежегодного конкурса инфографики, приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Конкурс проводится в номинациях: "Статическая инфографика" и "Анимационная инфографика". Заявки принимаются до 15 октября.

В нем могут принять участие представители волонтерских групп, творческих коллективов и кружков, молодежных движений, объединений граждан и просто креативно мыслящие семьи.

Главная идея конкурса – показать, какую беду несет употребление алкоголя. Организаторы предлагают инициативным жителям Тюменской области принять участие во всенародной борьбе с наиболее тяжелыми недугами общества. Каждый сможет внести свою лепту, выразив свое отношение к проблемам алкоголизма через плакат, листовку, баннер или видеоролик.

Для участия в конкурсе представитель творческой группы до 15 октября 2023 года заполняет электронную заявку и дает согласие на обработку персональных данных путем заполнения яндекс-формы. Положение и материалы о конкурсе размещены здесь.

Учредителем конкурса является департамент социального развития Тюменской области, организатором – Областной центр профилактики и реабилитации. Дополнительную информацию можно получить по телефону (3452) 21-49-00.