Более тринадцати с половиной миллионов рублей выиграли тюменцы в конкурсах Росмолодежи

Более 13 млн 434 тыс. рублей выиграли тюменцы в грантовых конкурсах Росмолодежи в 2023 году. 175 человек приняли участие в 25 форумах, рассказали в пресс-службе медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Тюменцы подали на форумы свыше 1 тысячи заявок. Больше всего жители региона регистрировались на "Утро", "Тавриду", "Территорию смыслов", "Машук" и "ШУМ".

Всего с грантовой поддержкой реализуют 29 инициатив. Так, 900 тыс. рублей выиграли Екатерина Абрамова на III всероссийский конкурс этнического видеоконтента "МЫ" с международным участием, Мария Суворова на поисковый историко-исследовательский проект "Экипаж" и Алина Скворцова на I Студенческий слет "Территория безопасности". Чуть меньше, от 800 тыс. рублей, получили от Росмолодежи Максим Бойко на создание и развитие городского студенческого спасательного движения, Андрей Кулаков на региональный спортивный проект "Ворошиловский стрелок" и Станислав Проскурин на "Дети тоже спасают жизни!", сообщает Тюменская линия.