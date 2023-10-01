Стало известно, какие профессии востребованы в Тюменской области

В Тюменской области более 22,6 тысяч вакансий. На каждого зарегистрированного в региональной службе занятости соискателя приходится пять предложений. Всего в списке 161 рабочая специальность и 257 профессий служащих.

В списке вакансий лидирует сфера образования. Всего в отрасли, по последним данным на начало месяца, готовы принять 3 тыс. 710 специалистов. В том числе 225 педагогов-организаторов, 120 учителей русского языка и литературы, 114 воспитателей, 93 учителя иностранного языка, 89 педагогов дополнительного образования, 63 преподавателя в колледжах и вузах, 62 преподавателя в начальной школе, 62 педагога-психолога, 37 учителей-логопедов, 11 социальных педагогов.

На рынке труда требуются 1 тыс. 154 водителя автотранспорта, 192 водителя автобусов, 1 тыс. 33 подсобных рабочих, 332 разнорабочих.

Организации Тюменской области трудоустроят 400 поваров, 377 продавцов продовольственных товаров, 361 продавца-кассира, 364 охранников, 279 инженеров, 202 военнослужащих, 201 тракториста, 206 швей, 173 медицинские сестры, 128 культорганизаторов, 132 делопроизводителей, сообщает Вслух.ру.