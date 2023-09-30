Ямал запускает экскурсионный проект для детей из подшефного района ДНР

Затраты по проживанию, питанию и проезду округ берет на себя

Власти Ямала взяли на себя обязательство отправить детей из Волновахи (ДНР) в путешествие по трем российским городам. Уже в ноябре 504 ученика 7-11 классов посетят Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Их разделят на три группы. Округ берет на себя все затраты по проживанию, питанию, проезду и организации познавательной и досуговой активностей. Проект рассчитан на три года.

Ребята посмотрят достопримечательности, побывают на выставках, познакомятся с вузами, куда смогут поступить после школы, а в Москве их ждет международная выставка "Россия". По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, именно так нужно узнавать Родину и чувствовать себя частью общей истории и культуры.

“Мне очень хочется, чтобы подростки, которые в силу возраста или тех сложностей, которые выпали на их долю в последние годы, не знакомы с нашими столицами, узнали их, погрузились в нашу общую историю. Охватим проектом детей Волновахского района. Мы все одного генетического кода. Нужно, чтобы они своими глазами увидели, как преображается Москва, как выглядит наша северная столица, узнали о потенциальных университетах, куда могут поступить после школы. Постараемся сделать путешествие информативным, содержательным, чтобы оно действительно оставило очень яркое, позитивное впечатление”, - поделился Дмитрий Артюхов.

Напомним, в прошлом году ребята из подшефного Волновахского района приезжали на Ямал и приняли участие в Губернаторской елке.

Фото правительства ЯНАО