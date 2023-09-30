Тюменцам дали советы, как настроиться на работу

Встречи, звонки, сообщения в мессенджерах, текущие и вдруг навалившиеся незапланированные задачи – и человек теряется, погружается в хаос. Следствие –раздражение, ступор и обездвиженность.

Для начала нужно успокоиться и упорядочить мысли. Отвлекитесь на несколько минут, приведите внутреннее состояние в норму. Можно сделать какую-то техническую работу. Например, прибрать на столе, наточить карандаши.

Пользоваться "якорями", которые настраивают на работу, рекомендует тайм-менеджер Глеб Архангельский, автор множества книг по тайм-менеджменту. Это может быть фоновая музыка, чашка кофе, какой-либо аромат. Активизируют умственную деятельность и повышают работоспособность эфирные масла базилика, туи, эвкалипта, розмарина, мяты.

Когда тревога и раздражение отступят, систематизируйте все задачи. Так легче провести ревизию: что необходимо сделать прямо сейчас, а что может и подождать. Выберите несколько важных и безотлагательных дел и планомерно займитесь ими.

Лучше делать все поочередно, а не решать несколько задач сразу. Сначала - срочные звонки, поручения, а потом погружение в дела, в которых требуется ваше непосредственное участие и концентрация. Сделали - ставьте галочку о выполнении. В данном случае лучше пользоваться ручкой и бумажным ежедневником, а не электронным помощником, сообщает Тюменская область сегодня.