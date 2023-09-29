В штабе общественной поддержки открыли выставку о единении людей во время СВО

Фотовыставка "Вместе сильнее" открылась в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюмени. Она посвящена жителям Тюменской области, которые защищают Родину, помогают мирным жителям новых регионов РФ, сообщает пресс-слжуба ЕР.

Проект реализован информационным агентством "Тюменская линия" и ранее экспонировался в историческом парке "Россия — моя история". На новой площадке его презентовала главный редактор информагентства Елена Стрельцова. Фото представлены по темам: "Всем миром", "Защитники", "Герои СВО", "Вопреки санкциям", "На передовой". Событие приурочено к годовщине со дня воссоединения Луганской, Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Выставка наполнена профессиональными и любительскими снимками; фото с передовой предоставили родные и близкие военнослужащих.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова:

Мы продолжаем проект на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России", - рассказала - Выставка может быть расширена, для этого мы предлагаем тюменцам поделиться фотографиями, подходящими под тему экспозиции.

Швецова отметила, что "Единая Россия" с первого дня проведения специальной военной операции помогает эвакуированным жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также тем, кто остался жить в этих регионах и во время боевых действий. Поддержку получают участники СВО, их дети, жены, родители. 27 сентября 2022 года в Тюменской области проводится акция "100 миллионов для Победы", на собранные деньги приобретается необходимое оборудование для тюменских подразделений в зоне СВО.