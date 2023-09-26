Серию инклюзивных книг для детей презентуют в Тюмени

29 сентября в 15:00 часов в Тюменской областной научной библиотеке состоится презентация тактильных книг для незрячих и слабовидящих детей и подростков. Серия из 9 экземпляров была создана в рамках проекта "Инклюзивная книжная мастерская ТАКТИМО". Она посвящена профессиям швеи, музыканта и массажиста. О каждом деле выпущено по три книги: уникальная тактильная книжка-игрушка, комплексное многоформатное издание с рельефными иллюстрациями и экземпляр, напечатанный шрифтом Брайля.

"В комплекте с каждой тактильной рукодельной книгой идёт методический материал по её использованию. Это позволяет максимально интересно и полезно представить пособие для детей", – отметила Светлана Волхонцева, руководитель проекта и директор филиала Специальной библиотеки для слепых.

Над созданием тактильных рукодельных книг трудились более 70 волонтёров. Благодаря их кропотливой работе издания были дополнены атрибутами профессии: комплект музыканта сопровождают музыкальная шкатулка и уменьшенные скрипка, гитара, саксофон; в наборе массажиста юные читатели найдут небольшую копию скелета человека; книгу о швее дополняют игрушечный утюг, гладильная доска и швейная машинка.

Кроме того, новые книги комплектуются флеш-картами с аудиосопровождением: стихи о представленных в книгах профессиях специально для проекта написала тюменская поэтесса Антонина Маркова, озвучили их волонтеры-дикторы. Создавать книги именно об этих профессиях стали неслучайно, организаторы проекта провели исследование и выяснили, что швея, музыкант и массажист – это одни из самых востребованных среди слабовидящих и незрячих людей профессии.

Серию книг уже опробовали в школах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Ялуторовске (школа №6) и Тюмени (школа №76). В дальнейшем книги будут храниться в Специальной библиотеке для слепых, где с их помощью будет вестись дальнейшая работа с особыми читателями по первичной профориентации.

Проект "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии" реализуется АНО "Содружество библиотек Тюменской области" в сотрудничестве с Тюменской областной научной библиотекой имени Дмитрия Ивановича Менделеева при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета.