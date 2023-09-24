Как помочь адаптироваться первокласснику в школе, рассказала тюменский психолог

По словам экспертов, на период адаптации первоклассникам требуется от двух недель до полугода. Все зависит от психики детей и окружения взрослых.



- Первые две-три недели учебы мы называем острой адаптацией. В этот период у первоклассников напрягаются все системы организма, в результате многие из них в сентябре заболевают, худеют из-за стрессовой ситуации, некоторые недомогают из-за переутомления. Реакции детей могут быть излишне эмоциональными и резкими, вплоть до грубости учителям. Слава богу, этот период позади. Сейчас в адаптации наступила фаза неустойчивого приспособления. Ее название говорит само за себя: ребенок начинает приспосабливаться. Она длится тоже 2-3 недели. А дальше последует относительно устойчивая адаптация, это уже более спокойное время для первоклассника. Родителям советую строго следить, чтобы ребенок соблюдал режим и помогайте ему привыкнуть к новому статусу, - пояснила психолог Инна Матвеева.

По ее словам, основные показатели успешной адаптации ребенка к школе – идет с радостью в школу, не капризничая, принимает школьные нормы и правила, адекватно себя ведет и у него хорошее эмоциональное самочувствие, сообщает АиФ-Тюмень.