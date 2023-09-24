В конце сентября рекомендуется подготовить плодовые деревья и кустарники к зиме

17:29 24 сентября 2023
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- Главный сигнал к началу осенних работ в садах - окончание листопада, - делится дачница Нина Петрова. - Полное опадение листвы говорит о том, что плодовые культуры начинают входить в фазу покоя. Я обычно убираю листву и падалицу. Обрезаю поврежденные или больные ветки деревьев и кустарников с санитарной целью. Удаляю отмершую кору и лишайники, стволы подбеливаю. Обрабатываю свои садовые насаждения фунгицидами, подкармливаю фосфорно-калийными минеральными удобрениями и обильно поливаю.

В этот же период садоводка советует еще раз срезать усы и сухие листья на кустах клубники. Посадить луковичные цветы на клумбах, разделить и пересадить многолетники, сообщает Мегатюмень.

Теги: садоводы , советы
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