Тюменцам предстоит оплатить имущественные налоги

В Тюменской области более 745 тысяч владельцев транспорта, квартир, домов, земельных участков, гаражей и других объектов капитального строительства предстоит заплатить налоги за владение ими в 2022 году. Собственникам направлены налоговые уведомления письмами, кроме того, они могут получить их в электронном виде.

Более 19 тысяч налогоплательщиков региона уже выбрали возможность получения налоговых уведомлений в электронной форме через госуслуги, инструкция есть на портале. Кроме того, плательщики могут получить уведомление через "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте ФНС.

В документе указаны объекты собственности, срок владения по количеству месяцев, применяемая налоговая ставка, налоговые льготы (при наличии), сумма к уплате. Через "Личный кабинет" можно сообщить о неточностях, если таковые есть, чтобы получить новую квитанцию.

Для удобства в уведомление добавлен QR-код для оплаты через мобильное приложение в режиме онлайн, штрих-код – для платежей через банкоматы. Оплатить также можно через "Личный кабинет" на УФНС, госуслугах.

В 2023 году оплатить имущественные налоги нужно до 1 декабря, сообщает Вслух.ру.