Умельцы создали часы к столетию Тюменского района

Онохинская детская школа искусств презентовала культурно-просветительский проект "Тюменский район - время вперед!".

В день празднования юбилея района на втором этаже Центра культуры и досуга "Вернисаж" учащиеся и преподаватели школ искусств Тюменского района представили выставку. Одним из экспонатов стало керамическое панно в виде часов. Циферблат часов состоит из 12 круглых керамических панно, на которых изображены достопримечательности, а также символы особенностей Тюменского района: храм Успения Пресвятой богородицы в селе Успенка и "Ансамбль большой Мечети" в селе Ембаево, термальные источники, рыбное хозяйство и другие.

Над созданием керамических панно трудились не только педагоги, но и дети: в период летних каникул ребята, посещающие лагерь, с удовольствием лепили из глины, оставляя свой след в юбилейном году, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.