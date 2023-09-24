О способах хранения урожая рассказали тюменцам

Как сохранить урожай дольше в свежем виде, рассказала главный агроном сладковского районного отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шадрина Елена.

Картофель важно сразу просушить. Только потом можно убирать его на хранение. Лучше - в погреб или подполье. Этот овощ нужно хранить в темноте. На свету он будет быстро прорастать и дрябнуть.

Морковь также просушивают и раскладывают по небольшим полиэтиленовым пакетам (примерно по 1 кг), при этом горловину не завязывают. Пакеты хранят в подполье или погребе.

Свекла после просушки хорошо хранится в пищевой пленке в прохладном месте. У просушенного овоща отрезают хвостик и плотно заматывают в 5-6 слоев пленки и так хранят в прохладном месте.

Капусту для длительного хранения лучше убирать вместе с корнем. Нужно убрать лишние листья, просушить кочан и плотно замотать в 5-6 слоев пищевой пленки. За кочерыжку подвесить кочаны в погребе. Хорошо хранятся сорта: Амагер, Колобок, Сахарная голова, Каменная голова.



Лук, как и другие овощи, важно просушить, а далее хранение лука зависит от его сорта. Бабулин метод по хранению лука в сетках и капроновых чулках подходит отлично, главное, чтобы в помещении было тепло (18-20 градусов) и сухо, сообщает Тюменская область сегодня.