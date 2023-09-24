Стало известно, кто в Тюменской области получает более 100 тысяч рублей

В банке вакансий службы занятости Тюменской области более 22,6 тысяч предложений для соискателей. Стало известно, каким специалистам предлагают самые высокие зарплаты – выше 100 тысяч рублей.

Директору по производству готовы платить от 100 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц, руководителю проекта – от 120 тыс. до 140 тыс. руб., начальнику строительства – 178 тыс. 500 руб., начальнику участка в строительстве – 116 тыс. 667 руб., начальнику службы (в промышленности) – 110 тыс. 433 руб.

Для ведущего инженера по объективному контролю предусмотрена зарплата 147 тыс. рублей, для главного инженера проекта – от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Командир воздушного судна сможет зарабатывать 180 тыс. рублей в месяц, бортпроводник – 100 тыс. руб.

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин будет получать от 95 тыс. 600 руб. до 121 тыс. 500 руб., оператор обезвоживающей и обессоливающей установки – от 89 тыс. 500 руб. до 113 тыс. 600 руб., машинист подъемника – от 106 тыс. 400 руб. до 135 тыс. 300 руб., сообщает Вслух.ру.