Тобольские врачи помогли молодой женщине с тяжелой патологией

В приемное отделение тобольской Областной больницы № 3 поступила молодая женщина с острой болью в области живота. С подозрением на перитонит ее экстренно взяли в операционную для диагностического вмешательства врачами гинекологического и хирургического отделений. В ходе операции выявили перитонит органов малого таза. В виду того, что пациентка не обращалась за медицинской помощью длительное время, врачи отмечали высокий риск осложнений. Операция длилась около часа и прошла успешно. Гинекологам и хирургам удалось избавить женщину от тяжелой патологии и сохранить репродуктивную функцию, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь Областной больницы № 3.

– Подобные случаи периодически встречаются в практике оперирующих врачей-гинекологов. Они сопровождаются сложностью диагностики локализации воспаления. Это может быть и аппендицит, и органы малого таза. Рекомендуем ежегодно проходить осмотр у врача-гинеколога, – пояснил заведующий гинекологическим отделением ОБ № 3 Сергей Мочихин.