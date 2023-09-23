Тюменцы могут стать волонтерами на фестивале в Сочи

Тюменцы от 18 лет могут отправиться в Сочи и стать частью волонтерского корпуса фестиваля из 5 000 волонтеров с 20 февраля по 10 марта 2024 года. Подать заявку и пройти курсы по подготовке можно на платформе ДОБРО.РФ до 1 декабря 2023 года.

Волонтерам предстоит встречать и провожать участников и гостей фестиваля, размещать их в "волонтерской деревне" и отелях, организовывать транспортную логистику и питание, помогать проводить официальные церемонии награждения, оказывать помощь медицинскому персоналу на мероприятиях фестиваля, сопровождать иностранные и национальные делегации и почетных гостей, помогать в работе иностранным и российским СМИ.

"Уверен, что участвуя в фестивале такого масштаба в качестве волонтеров, тюменцы получат новый опыт, важные знания и возможность для своего личного развития — эти навыки обязательно пригодятся в будущем. Верю, что волонтеры смогут создать дружескую атмосферу, найдут множество новых и полезных знакомств — для них событие точно станет незабываемым", — рассказал редакции Мой-портал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Чтобы стать волонтерами Всемирного фестиваля молодежи, тюменцам нужно соответствовать основным критериям отбора: владеть одним или несколькими иностранными языками, иметь опыт волонтерства и общественной деятельности, уметь работать в команде, быть мотивированными, коммуникабельными и стрессоустойчивыми.

Волонтерскому корпусу будут доступны бесплатный проезд к местам проведения события, питание в период смен, уникальные комплекты экипировки и страхование жизни и здоровья.