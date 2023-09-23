Тюменцы смогут увидеть необычный музыкальный альбом и клип

26 сентября в 19:00 в "Конторе пароходства" пройдет презентация музыкального альбома и клипа, созданных в рамках проекта "Хоровод времен. Шаг второй".



Первый "шаг" проекта выпущен в 2022 году. Он назывался "Хоровод времен". В новый альбом войдут пять композиций, три из которых написаны в этом году. В записи клипа приняли участие учащиеся школы "Лира" – фольклорный ансамбль "Светлица", сообщает Тюменская область сегодня.

- Наша песня говорит о традициях на понятном современному слушателю языке. Она отозвалась у многих людей, которые вдохновляются исконной русской культурой. В этом году мы записали еще несколько композиций и сняли новый клип. Он в корне отличается от эпичного "Хоровода времен" – это будет настоящий праздник любви и молодости, с брызгами воды и искрами огня! - отмечает автор проекта Евгения Зонтикова.