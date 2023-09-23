Как подготовить теплицу к новому дачному сезону

"Прежде всего, убираем все растительные остатки, подвязки, промываем внутренние стенки теплицы мыльным раствором, - советует главный агроном Сладковского районного отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина.

– Затем необходимо внести перегной. Если почва не менялась более 10 лет, то заменяем верхний слой грунта – 10 см. Перекапываем грунт. Если использовали мульчу, то ничего не убираем, заделываем её в почву. Сеем сидераты (горчица, фацелия, овёс). Если грунт сухой, проливаем несколько раз водой".

Для обеззараживания почвы, от спор грибной инфекции Елена Шадрина рекомендует пролить грунт в теплицах Фитоспорином. Теплицу держим закрытой, так как он работает при температурах выше 15 градусов.

Для обеззараживания теплицы от вредителей и болезней используем дымовые Табачные шашки "ФАС" Поджигаем по инструкции и закрываем форточки и двери.

Серные шашки желательно не использовать, так как от них происходит коррозия железных конструкций теплицы, сообщает Тюменская линия.