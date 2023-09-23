Тюменские байкеры завершают летний сезон

Байкеры завершают летний сезон. Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям двухколесного транспорта не выезжать на дороги в дождь и при понижении температуры воздуха.

Полицейские-мотоциклисты мотовзвода полка ДПС призывают мотоциклистов осенью быть особенно внимательными на дорогах и выбирать безопасную скорость. Предупреждение ДТП с участием мототранспорта – главная задача инспекторов мотовзвода.

В ходе летнего периода автоинспекторы на мотоциклах отстранили от участия в дорожном движении 135 водителей-бесправников, многие из них – несовершеннолетние подростки, управляющие мототехникой. 51 мотоциклист наказан за неиспользование мотошлема.

В 2023 году в Тюменской области произошло 211 ДТП с участием мотоциклистов, это почти на треть больше, чем прошлом году, 5 человек погибли, 235 ранены. Как изменятся эти цифры, зависит от людей, управляющих транспортом на двух колесах: чем быстрее они поставят мотоциклы на зимнюю стоянку, тем меньше будет ДТП с их участием, сообщает ГИБДД Тюменской области.