Тюменский эксперт рассказал о привязанности собак

Особая привязанность у собак к хозяину формируется через голос. - У четвероногих отличный слух, они способны различать разные звуки и тональности голоса, - рассказала ветеринар Марина Зудина. - Замечали, когда вы говорите мягко и дружелюбно, питомцы виляют хвостом, прижимаются к вам, пристально смотрят на вас, облизывают и зовут играть, в общем, всячески выказывают свою любовь к вам. А если ваш тон громкий или угрожающий, то убегают и прячутся или сторонятся вас. Собаки также могут распознавать эмоциональные состояния в голосе человека: радость, грусть, страх. Они легко считывают неуверенность и нервозность хозяина.

Известны случаи, когда питомцы у хозяев по их эмоциональному фону и запахам распознавали даже проблемы со здоровьем. Рак, диабет и даже коронавирус – собаки, оказывается, чувствуют и могут предупредить человека об их проявлениях, сообщает КП-Тюмень.