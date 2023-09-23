Несколько семей станут участниками осеннего сезона библиотечной студии "Читаем с Букляшом"

Около 20 семей, большинство из которых многодетные, станут участниками осеннего сезона библиотечной студии "Читаем с Букляшом" в центральной модельной библиотеке Ишима в октябре. Эта форма работы нашла отклик у горожан, на завершение летнего сезона студии "Мамаслёт" пришли более 400 ишимцев, рассказала специалист по проведению мероприятий АНО "Социокультурный психолого-педагогический досуговый центр "Сфера" Анна Зырянова.

Летом студия работала в рамках грантового проекта "Букляш – семейный книжный нянь". Сначала она планировалась на мам с детьми определенного возраста, но на практике мамы приходили всем семейством, в некоторых из них было до пяти разновозрастных ребятишек. Поэтому по ходу работы организаторы внесли коррективы. Занятия построили так, что каждому находилось дело по душе. Пока одни узнавали о новинках в мире литературы, другие создавали коллажи, рисовали собственных героев сказок, или сочиняли фантастические истории совместно с библиотечным талисманом - Букляшом. Эту практику перенесут в работу и осенней студии.

"Все занятия у нас авторские, повторов не бывает. Каждое – тематическое. Делаем подбор книг для каждой встречи, почти все издания разбирают на руки. То есть через студию мы еще прививаем интерес и любовь к чтению, в том числе к семейному", - пояснила библиотекарь.

Авторы инициативы создали гига-бродилку – уникальную семейную игру "Букляш в сказочном мире". Это гигантская "настолка", где вместо фишек после броска кубиков по игровому полю ходят дети и выполняют написанные в разноцветных клетках задания. Родители выступают игроками в связке с детьми. В процессе игры семьи создают фамильный арт-объект, вспоминают, как умножать и делить без калькулятора, делятся рецептами семейных блюд и говорят друг другу огромное количество ласковых слов. Бродилка направлена на укрепление семейного общения, сообщает Тюменская линия.