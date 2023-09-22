Лучший психолог МЧС России работает в Тюмени

13:30 22 сентября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сотрудник Главного управления МЧС России по Тюменской области Екатерина Майер стала лучшим специалистом по психологическому обеспечению в чрезвычайном ведомстве, собщает ГУ МЧС по ТО.

В Москве завершился конкурс "Лучший психолог МЧС России" в 2023 году. В заключительном этапе за почетный титул в очном формате приняли участие 9 профессионалов из разных регионов страны.

 

Теги: МЧС
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2023