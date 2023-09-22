Лучший психолог МЧС России работает в Тюмени

Сотрудник Главного управления МЧС России по Тюменской области Екатерина Майер стала лучшим специалистом по психологическому обеспечению в чрезвычайном ведомстве, собщает ГУ МЧС по ТО.
В Москве завершился конкурс "Лучший психолог МЧС России" в 2023 году. В заключительном этапе за почетный титул в очном формате приняли участие 9 профессионалов из разных регионов страны.
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