Культурный центр в Ноябрьске: новый социальный проект компании "Газпром нефть" и местных властей

В Ноябрьске появится культурный центр. Планируется, что его построит компания "Газпром нефть" вместе с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципалитетом.

Об этом заявил заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям компании Александр Дыбаль на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023.

Он отметил, что города Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов являются ключевыми для компании, поэтому здесь реализуются масштабные проекты по созданию социальной инфраструктуры.

На дискуссионной сессии TNF "Бизнес и территории: оптимальные модели социального инвестирования" топ-менеджер рассказал, что культурный центр будет оснащен концертным залом, который позволит принимать на сцене и поп-музыкантов, и исполнителей классической музыки, и спектакли. Этот проект будет реализован в рамках программы "Родные города", которая объединяет все социальные инвестиции "Газпром нефти". В его рамках компания организует грантовый конкурс, поддерживает волонтерское движение, помогает реализовать инициативы местных жителей и органов власти в области спорта, культуры, экологии и образования.

"Мы вместе с властями и с местными активистами ищем места и проекты, в которые можно вложить наши ресурсы, финансовые, организационные, волонтерские, административные, для того чтобы сделать жизнь людей лучше. Мы хотим, чтобы наши сотрудники, их семьи и в целом жители городов, где мы ведем свою деятельность, чувствовали себя комфортно. Человеческий ресурс – самый важный для нас, и это отражено в новом слогане компании “Энергия в людях”", – отметил Александр Дыбаль.