Тюменцам расскажут, как быстро адаптировать детей к учебе

20 сентября специалисты Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" проведут для тюменских родителей вебинар "Адаптация детей к новому учебному году", соощиет администраци Тюмени.

Начало в 18:00.

В онлайн-формате опытные психологи расскажут, как помочь ребенку вернуться к учебе после каникул и что делать, если ребенок не хочет идти в школу. Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" и проекта "Точка опоры".

Для просмотра вебинара необходимо зайти на сайт "Точкаопоры72.рф" и пройти регистрацию. В ответ на нее родители получают ссылку на подключение к просмотру, а по окончании – сертификат участника.