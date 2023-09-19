Обсерватории Казанского федерального университета - в списке всемирного наследия ЮНЕСКО

21:29 18 сентября 2023
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Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО - об этом сообщает в своем телеграм-канале министр культуры России Ольга Любимова. 45-я сессия Комитета в эти дни проходит в Саудовской Аравии. 

"Казанские обсерватории внесли огромный вклад в развитие оптической астрономии, астрофизики, геодезии благодаря международному научному коллективу астрономов, который работал в Казанском университете. 

Этот комплекс олицетворяет непрерывную связь между историей, наукой и культурой от новаторской работы в развитии астрономии, астрофизики, космической геодезии в XIX – начале XXI в. до наших дней",- пишет министр. 

Теперь на территории нашей страны располагается 21 объект всемирного культурного наследия.

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