Участие в "Кроссе нации" приняли 8 тысяч тюменцев

Порядка 8 тысяч тюменцев приняли участие в "Кроссе нации", в зависимости от возраста и желания можно было пробежать дистанцию в 400 м, 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км.

На старт вышли как любители, так и профессиональные спортсмены, участники Олимпийских игр и ветераны спорта.

"Кросс нации – 2023" в Тюмени прошел активно и празднично Каждый, кто вышел сегодня на старт, проявил спортивный характер, но самое главное – получил заряд бодрости и хорошего настроения! Кроме того, мы все отлично провели этот осенний день в компании родных, друзей и единомышленников", - отметил глава города Руслан Кухарук.