Как правильно хранить яблоки, рассказала эксперт

Собирать урожай нужно в сухую и солнечную погоду. Начинать лучше с нижних ветвей, затем переходить. При такой последовательности меньше риск сбить еще не снятые плоды на землю, рассказала доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья, эксперт Центра сельскохозяйственного консультирования Людмила Лящева.

– Снимайте яблоки осторожно, чтобы они не ударялись друг о друга, – предостерегает Людмила Лящева. – Не повредите плодовые веточки – основу будущего урожая.

Полностью созревшие плоды, которые приобрели характерную для сорта окраску и плотность, лучше использовать в первую очередь. Уложите их в проветриваемые ящики, переслаивая бумагой, уточняет АиФ-Тюмень.

Плотные неповрежденные плоды, советует ученый, подержите несколько дней в сухом проветриваемом помещении, чтобы они потеряли избыток влаги и приобрели устойчивость к болезням при хранении. "После этого аккуратно уложите яблоки в ящики, переслаивая бумагой или хвойными (дубовыми) опилками, и поставьте в погреб или подвал – там фрукты могут храниться от одного месяца до полугода в зависимости от сорта", – подчеркнула Людмила Лящева.