В Тюмени работает уникальная выставка "Молодая гвардия"

Интерактивная выставка "Верности клятве вашей – бессмертие" – посвящена 80-летию молодежной антифашистской организации "Молодая гвардия". Материалы выставки рассказывают о событиях, связанных с деятельностью участников молодежной организации по противоборству с фашизмом.

Экспозиция выставки была подготовлена в сотрудничестве с музеем Краснодона. Тюменская область оказывает поддержку Краснодону, в котором находится музей "Молодой гвардии", который был создан после окончания Великой Отечественной войны, когда еще были живы многие свидетели этих событий.

Поддержку при организации выставки оказали правительство Тюменской области и региональный департамент культуры. На выставке представлены материалы музея "Молодая гвардия", которые можно просмотреть и изучить помощью тач-панелей, сообщает Тюменская область сегодня.