Три четверти соискателей нашли работу в Тюменской области

В службу занятости Тюменской области с начала 2023 года обратилось 35 тыс. 710 соискателей. 27 тыс. 887 человек, то есть больше трех четвертей, нашли работу. Уровень трудоустройства составил 78,1%, годом ранее он был 69,8%, сообщает департамент труда и занятости населения.

На регистрационном учете состоят 4 тыс. 537 соискателей, в том числе 2 тыс. 488 официальных безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,34%.

При этом в банке вакансий службы занятости населения Тюменской области 22 тыс. 601 предложение для трудоустройства, то есть по пять предложений на каждого соискателя.

Сфера образования готова принять 3 тыс. 710 специалистов, строительства — 2 тыс. 179, обрабатывающих производств — 2 тыс. 120.

Более 1 тыс. 900 вакансий открыто в направлениях сельского и лесного хозяйства, охоты, рыбоводства и рыболовства (1 тыс. 924), госуправлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении (1 тыс. 920), сообщает Вслух.ру.