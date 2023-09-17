Тюменцам советуют позаботиться о цветочных клумбах осенью

В начале осени специалисты рекомендуют садоводам заняться посадкой луковичных и многолетних цветов. По словам агронома филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Натальи Степиной, саженцы успевают прижиться и подготовиться к зимовке.

"Нарциссы любят песчаные рыхлые почвы, солнечные места, грядка должна быть защищена от ветра. Не следует допускать соседства нарциссов с другими луковичными, - рассказала она. - Крокусы превосходно себя чувствуют на солнечных грядках. Выбирайте участки с водопроницаемыми и рыхлыми почвами".

Тюльпаны рекомендуется высаживать осенью при стабильной температуре +10 градусов. Чтобы запустить процесс активного развития цветка, луковицам тюльпанов требуется встряска холодом. Поэтому тюльпаны следует высаживать со второй половины сентября. Сажать лучше всего на солнечных участках, защищенных от ветра. Почва должна быть рыхлой, водопроницаемой с хорошими дренажными свойствами. Застой влаги на грядке недопустим.

Астру высевают, когда за окном более недели держится минусовая температура. Семечки углубляют примерно на полсантиметра. Для пышного цветения весной ростки прореживают на расстояние 20-30 см.

Подзимний посев дельфиниума - простой способ получить цветущие заросли в мае. Семена присыпают легким слоем песка и торфа, защищая от холодов. Трех-четырехлетние цветы размножают делением корневища, разрезая их на 8-10 частей.

Чтобы примула зацвела в мае, ее засевают в открытый грунт в конце сентября. Заглубляют семена на полсантиметра и укрывают, чтобы уберечь от сильных морозов зимой. Пересадку примул тоже планируют на осень (конец сентября-октябрь), сообщает Тюменская линия.