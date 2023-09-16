Как дольше сохранить овощи, посоветовал ученый ГАУ Северного Зауралья

Идеальные условия для хранения картофеля – сухое проветриваемое помещение, в котором температура не поднимается выше +4°С. Лучше всего овощ сохраняет свежесть в негерметичных деревянных ящиках, а еще неплохо хранится в мешках из-под сахара, рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья, эксперт Центра сельскохозяйственного консультирования Людмила Лящева.

Свеклу лучше класть поверх картофеля. Этот овощ храните в чистом сухом речном песке в приоткрытых полиэтиленовых мешках емкостью 15-20 кг. Морковь же, отметила Людмила Васильевна, требуется пересыпать сухим крупнозернистым песком.

Кочаны капусты положите в ящики или на полки в один ряд кочерыжкой вверх (при уборке для хранения кочерыжку нужно оставлять длинной). Кроющие листья сохраняют влагу внутри кочана – они подсыхают, но снимать их не нужно. Если же на листьях появляется гниль, то кочаны обязательно нужно зачистить и использовать в пищу.

Что касается чеснока, идеальными условием хранения считается температура выше +15°С. Его, как правило, хранят в коробках в кухонном шкафу, сообщает АиФ-Тюмень.