Фильм Альфреда Хичкока могут посмотреть и обсудить тюменцы

22 сентября в 22:00 начнется показ триллера Альфреда Хичкока "Я исповедуюсь" в большом зале мультицентра "Контора пароходства".

Главные роли в фильме сыграли американский актер и трехкратный номинант на премию "Оскар" Монтгомери Клифт и обладательница "Оскара" и "Золотого глобуса" за лучшую женскую роль Энн Бакстер.

Отец Майкл Логан — главный герой картины, выслушивает исповедь эмигранта из Германии Отто Келлера, в ней звучит признание в убийстве. Когда подозрение полиции и свидетелей падает на самого священника, он не может дать показания в свою защиту, так как связан тайной исповеди.

Фильм длится 1 час 35 минут. По информации Мой-портал.ру, после просмотра участники обсудят картину, обменяются мнениями и поделятся впечатлениями.