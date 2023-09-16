О теплом способе хранения лука зимой рассказали тюменцам

По словам агронома филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Натальи Степиной, дольше хранятся поздние сорта репчатого лука.
"Желтые сорта лука хранятся, как правило, дольше - среди них больше поздних, чем среди красных и белых - они чаще ранние и среднеспелые, - пояснила она. - Можно посоветовать проверенные сорта: Геркулес, Ред Барон, Стурон, Центурион".
После того как луковицы выкопали, их нужно просушить на грядке, затем 1 – 2 недели - в проветриваемом помещении.
Хорошо просушенный лук можно хранить в ящиках (решетчатых, деревянных и пластиковых с отверстиями), перфорированных коробках, мешках (тканевых или бумажных), плетеных корзинах, полипропиленовых овощных сетках или дамских колготках.
Нельзя упаковывать запасы герметично, чтобы они не сгнили и не были поражены плесенью. Лотки, коробки и ящики нужно брать неглубокие, высотой не более 30 – 35 см.
Теплый способ предполагает, что для хранения необходима температура от + 18 °С до + 22 °С. Влажность в помещении должна быть 60 – 70 %. Поэтому разместить плоды можно на высоких антресолях, в кладовке, в пустом пространстве под кроватью и на утепленной лоджии. Также часто встраивают специальные ящики в кухонный гарнитур. В этом случае важно, чтобы тепло от духовки и других бытовых приборов не влияло на сохранность продуктов, сообщает Тюменская линия.
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