Тюменская область находится на втором месте в УрФО по динамике рынка платных услуг

Жители Тюменской области за семь месяцев получили платных услуг на 95 млрд 482,3 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 2,9%.

По динамике регион на втором месте в УрФО после Свердловской области, где объем вырос на 7,5%, сообщает Тюменьстат.

В январе и феврале объем платных услуг в Тюменской области превышал 12,8 млрд рублей, с марта по июль — колебался в районе 14 млрд рублей. С учетом того что в регионе проживает 1 млн 608 тыс. 494 человека, каждый житель в среднем выложил более 8 тыс. 480 рублей в месяц.

По сравнению с июлем 2022 года за год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 34,2%. На 13,5% выросли цены на услуги пассажирского транспорта. Более 10% прибавили медицинские (10,4%) и телекоммуникационные (10,1%) услуги.

На 8,2% стали дороже услуги организаций культуры, на 7,2% - ЖКУ и аренда квартир, на 5% - правовые и образовательные, сообщает Вслух.ру.