Более 140 тысяч онлайн-заявлений об учете и регистрации недвижимости зафиксировано от тюменцев

12:29 16 сентября 2023
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В 2023 году жители региона отправили в Росреестр 142,2 тысячи онлайн-заявлений об учете и регистрации недвижимости. Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Преимуществом электронного формата для заявителей является удобство и оперативность оказания услуг. В августе средний срок проведения государственной регистрации прав в электронном виде составлял 1,1 дня, государственного кадастрового учета – 1,2 дня, единой процедуры учета и регистрации прав – 2,3 дня, – пояснил заместитель руководителя регионального управления Росреестра Игорь Ткаченко.

Получить выписку из ЕГРН, подать заявление об учете и/или регистрации прав на объекты недвижимости, узнать статус поданного заявления и осуществлять иные действия с недвижимостью в электронном виде можно на официальном сайте Росреестра и Единого портала государственных услуг, сообщает Мегатюмень.

Теги: Росреестр
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