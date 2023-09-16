Более 140 тысяч онлайн-заявлений об учете и регистрации недвижимости зафиксировано от тюменцев

В 2023 году жители региона отправили в Росреестр 142,2 тысячи онлайн-заявлений об учете и регистрации недвижимости. Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Преимуществом электронного формата для заявителей является удобство и оперативность оказания услуг. В августе средний срок проведения государственной регистрации прав в электронном виде составлял 1,1 дня, государственного кадастрового учета – 1,2 дня, единой процедуры учета и регистрации прав – 2,3 дня, – пояснил заместитель руководителя регионального управления Росреестра Игорь Ткаченко.

Получить выписку из ЕГРН, подать заявление об учете и/или регистрации прав на объекты недвижимости, узнать статус поданного заявления и осуществлять иные действия с недвижимостью в электронном виде можно на официальном сайте Росреестра и Единого портала государственных услуг, сообщает Мегатюмень.