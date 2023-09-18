Продолжается регистрация на просветительский марафон Знание.Первые

10:15 18 сентября 2023
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Фото: Российское общество "Знание"

С 4 по 6 ноября 2023 года состоится федеральный Просветительский марафон Российского общества "Знание" — Знание.Первые. Марафон стартует в день открытия Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, на которой будут представлены главные достижения страны. Марафон Знание.Первые будет проходить на шести площадках выставки "Россия" в разных павильонах. Посетить мероприятия марафона смогут все желающие — регистрация началась 4 сентября на сайте marathon.znanierussia.ru.

Первые 10 тысяч зарегистрированных получат приглашения побывать в студиях марафона на ВДНХ, а зрители со всей страны смогут присоединиться к онлайн-трансляциям лекций и дискуссий в прямом эфире на сайте Общества "Знание" и в его сообществе ВКонтакте. Российское общество "Знание" выступает генеральным партнером образовательной программы выставки.

Главной темой марафона станут современные достижения нашей страны и ее граждан, способствующие развитию России и повышению ее авторитета на международном уровне. По уже сложившейся доброй традиции своим опытом на марафоне Знание.Первые поделятся выдающиеся ученые, руководители крупнейших компаний, успешные предприниматели, мастера культуры и искусства, государственные и общественные деятели. Лекторы расскажут об инновациях в науке и технике, прогрессивных решениях в экономике и сфере безопасности, значимых улучшениях в социальной сфере, образовании и здравоохранении. Также наставники обсудят с молодежью, какой вклад в прогресс России своими идеями и действиями может внести каждый человек, нацеленный на самореализацию.

"Россия — великая страна, которая активно развивается вопреки всем препятствиям. И осенний марафон Знание.Первые расскажет о прорывных открытиях наших соотечественников на современном этапе. За три дня программы ведущие специалисты из разных сфер — от культуры и искусства до науки и бизнеса — расскажут о достижениях россиян в XXI веке. Также мы будем говорить о том, как способствует прогрессу сегодняшняя молодежь и что может сделать для дальнейшего процветания России каждый человек, который стремится найти свое призвание и достичь самореализации", — рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Международная выставка-форум "Россия" учреждена Указом Президента Российской Федерации, участие в ней примут все 89 регионов РФ, федеральные ведомства, корпорации, иностранные делегации и общественные организации.

"Международная выставка-форум "Россия" обращена к каждому россиянину. На ней посетители смогут узнать больше о своей родной стране: о ее достижениях, природных богатствах, людях и традициях. На полгода территория ВДНХ станет миниатюрной проекцией России, ведь на выставке будут представлены все 89 регионов страны, федеральные министерства, корпорации, будут организованы масштабные образовательные и культурные программы. Мы живем в великой стране, нам есть чем гордиться. Об этом должен знать каждый", — заявила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" Наталья Виртуозова.

Осенний марафон станет шестым для Российского общества "Знание". Своим опытом и знаниями во время лекций, дискуссий и мастер-классов на предыдущих марафонах поделились более 850 лекторов, среди которых Дмитрий ПесковТатьяна ГоликоваДмитрий ЧернышенкоВладимир МединскийСергей КравцовСергей ЛавровМаксут ШадаевРамзан КадыровВиктор СадовничийФедор БондарчукВалерий ГергиевВладимир МашковКонстантин ХабенскийКонстантин ЭрнстЕвгений КасперскийСергей КарякинХабиб Нурмагомедов и многие другие авторитетные наставники.

За два года просветительские марафоны посетили более 50 тысяч молодых людей из разных регионов нашей страны, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

По уже сложившейся традиции лекторы общаются с самыми активными участниками марафона и отвечают на вопросы зрителей. Другие форматы взаимодействия включают общение в составе малых групп, а также участие молодых людей в работе "молодежной дирекции", которая на основе впечатлений участников формирует предложения в программу следующих марафонов.

Значимым результатом каждого марафона становится создание актуального просветительского контента, который пополняет цифровую библиотеку Общества "Знание". К настоящему времени записи онлайн-трансляций с пяти прошедших марафонов набрали свыше 580 млн просмотров.

Теги: выставки
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